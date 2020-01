Oriolo Romano - Sequestrato dai carabinieri circa un etto di droga

Oriolo Romano – Sorpreso con la coca, arrestato.

I carabinieri della stazione di Oriolo Romano hanno arrestato un uomo, sorpreso nei pressi della sua casa con tre involucri contenenti 86 grammi di cocaina.

“Durante un servizio di perlustrazione serale – si legge in una nota -, mirato all’osservazione di eventuali mezzi sospetti in transito, i carabinieri hanno visto muoversi in un terreno adiacente una abitazione, una persona a bordo di una macchina e hanno deciso di fermarla e controllarla.

Immediatamente, dava segni di nervosismo, così i carabinieri hanno deciso di perquisirla, sia personalmente, che la sua auto e la sua abitazione che era poco distante da dove era stato fermato.

Al termine della perquisizione lo hanno trovato con 86 grammi di cocaina divisa in tre involucri, oltre a materiale per il confezionamento”

E’ stato subito arrestato e portato nella sua casa ai domiciliari.

13 gennaio, 2020