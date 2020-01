Cerca di investire i rivali con la macchina

Viterbo - Video - Rissa in viale Trento all'alba - Due gruppi di diversa nazionalità si sarebbero fronteggiati in strada

Viterbo – Una spedizione punitiva tra varie etnie. Almeno questo sarebbe il quadro, secondo i primi rilievi degli investigatori, che dovranno essere approfonditi nelle prossime ore con ascolto di testimoni.

La rissa scoppiata stamattina in viale Trento sembrerebbe aver coinvolto due gruppi di persone, principalmente composti da persone di nazionalità romena e nigeriana. Una ventina in tutto, divise in due fazioni che si sarebbero fronteggiate. I motivi sono tutti da chiarire.

Stando alle prime indagini, sembrerebbe avere i contorni di una spedizione punitiva la rissa di stamattina all’alba, intorno alle 6, in viale Trento, fuori da un circolo privato adibito a discoteca.

Venti persone venute alle mani e non solo. Almeno uno dei partecipanti alla rissa si sarebbe messo alla guida di un’auto e avrebbe tentato di investire gli altri del gruppo rivale.

La polizia, con la squadra volante, è arrivata sul posto con almeno tre macchine e ha fermato alcune persone.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri e l’ambulanza del 118 che ha portato i feriti in ospedale.

Qualcuno sarebbe grave, almeno uno dei partecipanti alla rissa avrebbe lesioni alla testa, ma nessuno è in pericolo di vita.

5 gennaio, 2020