“Subito al lavoro sulla loggia e la pavimentazione di piazza San Lorenzo”

Viterbo - Il sindaco Arena annuncia interventi immediati nella zona del duomo: "La soprintendenza si è dimostrata pronta e attenta"

Viterbo – (a.c.) – “Interventi immediati sia sulla loggia dei Papi che sulla pavimentazione di piazza San Lorenzo”. Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena commenta con “soddisfazione” l’incontro di ieri mattina al palazzo dei Papi con la soprintendenza, la diocesi e i vigili del fuoco.

Arena è arrivato in ritardo alla riunione, trattenuto da altri impegni, ma ha avuto comunque un colloquio coi tecnici per fare il punto della situazione sullo stato di salute del loggiato e della pavimentazione della piazza, deformata dalla recente installazione della pista di pattinaggio.

“La soprintendenza farà un intervento di consolidamento dei frammenti che rischiano di staccarsi dal colonnato – annuncia il sindaco -. I lavori si faranno in procedura d’urgenza, ma solo perché la zona è transennata e va riaperta il prima possibile al pubblico”.

“Non c’è un rischio di crollo – rassicura Arena – si tratta solo di piccoli frammenti che potrebbero staccarsi e colpire i passanti, quindi c’è un discorso d’incolumità fisica delle persone, che va salvaguardata sempre”.

Il primo cittadino continua annunciando che “s’interverrà subito anche anche per la pavimentazione deformata in piazza. Adesso l’alterazione è molto meno evidente e la situazione è tornata quasi com’era prima, ma è comunque necessario fare un piccolo intervento di ripristino degli avvallamenti. Anche se non ho ancora sentito i tecnici, credo che l’importo dei lavori dovrebbe essere esiguo, sui 10-15mila euro”.

Il comune si occuperà solo del ripristino della piazza. Al loggiato penserà la soprintendenza. In entrambi i casi, assicura Arena, si tratterà di “interventi da completare in tempi brevi. Di sicuro non saranno a rischio gli eventi futuri in programma a piazza San Lorenzo”.

“Sono molto contento di come stiamo collaborando tutti per salvare il palazzo dei Papi – conclude il sindaco -. Anche la soprintendenza ha risposto in maniera attenta e pronta”.

18 gennaio, 2020