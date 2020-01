Viterbo - Polizia - Rocambolesco inseguimento per le vie della città - Arrestato 43enne

Viterbo – Tampona mamma e figlia e scappa via all’impazzata.

L’hanno inseguito per tutta Viterbo, dopo che aveva tamponato una macchina con una mamma è una bambina e quasi travolto una macchina dei carabinieri.

Un 43enne viterbese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri sera per fuga a seguito di incidente stradale, omissione di soccorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Il tamponamento sarebbe avvenuto al semaforo di viale Trieste, all’incrocio con via Po. Mamma e figlia si sono sentite piombare contro una macchina ma il conducente è scappato subito.

Nella sua fuga ad alta velocità per le vie del centro l’uomo avrebbe rischiato di travolgere un’auto dei carabinieri, che sarebbe riuscita a evitarlo solo grazie alla prontezza di un militare al volante.

Sono stati lunghi minuti di paura, per chi, ieri sera verso le 21,30, camminando in centro, si è imbattuto nell’auto del 43enne, che, secondo testimoni, correva e sbandava pericolosamente. Per fortuna, nessun pedone è stato investito.

L’inseguimento è finito in viale Bruno Buozzi, dove l’uomo è stato rintracciato e arrestato dalla squadra volante della polizia.

6 gennaio, 2020