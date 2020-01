Tre punti d’oro per il Monterosi

Sport - Calcio - Serie D - Sul campo del Follonica Gavorrano la decide Mastrantonio e i biancorossi mantengono il +3 sul Grosseto - Vince anche la Flaminia: 2-1 alla Sangiovannese

Condividi la notizia:











Gavorrano – Nella gara d’apertura del girone di ritorno il Monterosi trova un bel gol di Mastrantonio nella calza della Befana.

Una rete pesantissima che vale i tre punti i quali permettono alla squadra di David D’Antoni di restare in vetta alla classifica mantenendo le tre lunghezze di distanza dal Grosseto oggi vittorioso in casa con lo Sporting Trestina.

Il tecnico del Monterosi sceglie Gasperini in difesa e Roberti dal primo minuto al posto di Petti e Sciamanna reduci dai rispettivi infortuni. Capodaglio al fianco di Buono nel dettare i tempi a centrocampo.

Non passano nemmeno due minuti e la prima occasione della gara capita sui piedi di Persichini (servito da Traore) che alza troppo però il pallonetto. Il Follonica Gavorrano risponde al 5° con un tiro cross dalla sinistra di Ferraresi che Marcianò devia a mano aperta sulla linea di porta. Al 16’ Brega salta Piroli e lascia partire un tiro troppo debole parato a terra dal numero uno ospite. Buona opportunità per i maremmani al 24’: il bel colpo di testa di Brega finisce di poco alto. Al 26’ la difesa biancorossoblù devia un insidiosa punizione di Buono.

La ripresa si apre con una bella occasione di Lombardi, che al 2’ si ritrova tra i piedi una palla respinta dalla difesa: il rigore in movimento è però troppo centrale e Marcianò può fermare a terra. La partita prosegue senza altre grosse emozioni fino al 23’, quando Wroblewski compie un miracolo su Esposito, poi la difesa riesce in qualche maniera ad evitare il tiro di Traore, il più vicino alla palla sulla respinta del portiere.

Wroblewski è super anche al 26’ quando respinge con pugni una punizione di Sciamanna che supera la barriera. Al 30’ finisce invece alto il colpo di testa di Mastrantonio. Il Monterosi continua a spingere e al 33’ il Monterosi passa in vantaggio: Mastrantonio, lanciato da Angelilli, aggira la difesa e mette la palla in rete. Al 38’ il tiro di Mastrantonio finisce a lato, mentre al 42’ il tiro di Lombardi sbatte sulla difesa. Al 49’, in un’azione di contropiede, Pippi va vicino al secondo gol su servizio di Mastrantonio.

Vince il Monterosi che supera un ostacolo complicatissimo e conserva il primato ed i tre punti sul Grosseto. Quindicesimo risultato utile consecutivo per la squadra del presidente Luciano Capponi che domenica al Martoni sarà attesa dallo scontro diretto con lo Scandicci terza forza del girone e dietro di cinque lunghezze.

Momento magico anche per la Flaminia, che riprende da dove aveva lasciato e batte la Sangiovannese, conquistando la quinta vittoria consecutiva tra dicembre e gennaio. Al Madami i rossoblù di Francesco Punzi vanno in doppio vantaggio con Morbidelli, e Carta, prima di subire il 2-1 definitivo da parte di Guidotti.

Condividi la notizia:











5 gennaio, 2020