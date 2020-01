Viterbese, domani arriva Negro: è già pronto per il Catanzaro

Sport - Calcio - Il difensore del Monza è atteso a Viterbo per la firma sul contratto e il primo allenamento

di Samuele Sansonetti

Viterbo – La trattativa si è rivelata più lunga del previsto ma la fumata bianca finalmente è arrivata.

Attorno alle 18 la Viterbese ha chiuso per l’arrivo di Stefano Negro dal Monza.

Il calciatore, non convocato per la sfida di ieri contro la Pro Vercelli, è atteso a Viterbo già domani e dopo la firma sul contratto (si divrebbe trattare di un prestito semestrale) effettuerà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni.

A bloccare temporaneamente la trattativa, anticipata il 9 gennaio, l’improvviso interesse del Pisa per l’acquisizione del difensore classe ’95.

Il richiamo della serie B ha portato giustamente l’entourage del giocatore a prendere tempo e il nulla di fatto successivo ha sbloccato in maniera definitiva la pista gialloblù.

Negro è un centrale giovane ma con una buona esperienza in serie C. Per lui una stagione tra primavera e serie B con la Pro Vercelli prima delle due stagioni e mezza al Monza, giocate sempre da titolare eccezion fatta per gli ultimi sei mesi.

Fisicamente sta bene ma il ritmo partita logicamente non è al meglio, anche se la squalifica di Federico Baschirotto lascia poco spazio alle previsioni: sul campo del Catanzaro (che oggi ha battuto la Sicula Leonzio) dovrà giocare dal primo minuto.

