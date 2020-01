Viterbese, a Pagani schierata la formazione più giovane di tutto il campionato

Sport - Calcio - Serie C - Con 22,8 anni di media la squadra di mercoledì ha superato il Rende del 6 ottobre, che deteneva il record con 23 - Domani c'è il Catania: Calabro tenta il recupero di Markic

di Samuele Sansonetti

Viterbo – “Orgoglioso dei miei giovani! Il futuro sarà nostro”.

Il giorno successivo a Paganese – Viterbese il presidente Marco Romano ha sottolineato la bella prestazione dei gialloblù tramite i social, pubblicando la foto della distinta accompagnata da una frase molto significativa.

Osservando i nomi dei laziali, più di una cosa ha catturato l’attenzione degli sguardi più attenti: cinque under in campo e sette in panchina, nessun calciatore nato negli Ottanta (gli unici in rosa sono De Falco, Pacilli e Palermo) e un undici titolare giovanissimo. Tanto giovane da andare a cogliere un record.

La formazione schierata mercoledì da Antonio Calabro risulta infatti la più giovane di tutto il campionato, con un età media di 22,8 e il solo De Giorgi a superare i 25. Tutti gli altri, da Pini a Sibilia, hanno un età compresa tra i 20 e i 24 mentre in panchina il discorso si estende, ma di poco: si va dai 18 di Ricci ai 27 di Culina che è il secondo e ultimo “over 25”.

Superato il record del Rende, che il 6 ottobre ha fatto visita all’Avellino schierando un undici con 23 anni esatti di media e che a questo punto diventa la seconda formazione più giovane del campionato. Terze a pari merito il Rieti dell’8 dicembre contro il Bisceglie, il Rende visto a Catanzaro il 27 ottobre e la Cavese di Potenza del 23 ottobre, tutte a 23,1.

Viterbese sempre più squadra di prospettiva, dunque. Tra le più ‘green’ dell’intera serie C e che in caso di permanenza dei maggiori talenti anche nella prossima stagione potrà fare solo che meglio.

Nel frattempo, però, c’è da pensare al Catania atteso al Rocchi domani pomeriggio per la 23esima giornata di campionato. Il dubbio principale del tecnico salentino riguarda l’utilizzo o meno di Markic: ieri il croato si è allenato col gruppo ma la botta al costato consiglia prudenza e le sue condizioni saranno valutate anche oggi, nel corso della rifinitura, e domani prima del match. In caso di forfait si va verso la conferma di Besea al centro della difesa. Ancora niente da fare per Palermo e De Falco.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

23esima giornata

domenica 26 gennaio

Rende – Vibonese (sabato)

Reggina – Bari

Viterbese – Catania

V. Francavilla – Paganese

Monopoli – Ternana

Potenza – Bisceglie

Rieti – Casertana

Avellino – Picerno

Cavese – Teramo

S. Leonzio – Catanzaro (lunedì)

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 52 22 16 4 2 45 16 29 Bari 46 22 13 7 2 40 16 24 Ternana 46 22 14 4 4 34 20 14 Monopoli 43 22 14 1 7 30 18 12 Potenza 41 22 12 5 5 25 15 10 Teramo 34 22 9 7 6 24 23 1 Catania 33 22 9 6 7 33 32 1 Catanzaro 32 22 9 5 8 29 25 4 Paganese 29 22 7 8 7 31 26 5 Viterbese 29 22 8 5 9 29 27 2 Casertana 28 22 6 10 6 29 28 1 Cavese 28 22 7 7 8 20 31 -11 Vibonese 27 22 6 9 7 38 28 10 V. Francavilla 27 22 6 9 7 27 29 -2 Avellino 27 22 8 3 11 26 33 -7 Picerno 23 22 6 5 11 23 28 -5 Bisceglie 17 22 3 8 11 18 32 -14 Rende 14 22 3 5 14 15 40 -25 S. Leonzio 12 22 2 6 14 19 40 -21 Rieti 8 22 3 4 15 23 51 -28

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Nicholas Bensaja

25 gennaio, 2020