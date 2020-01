Viterbese – Pianese, buon test con due reti per parte

Sport - Calcio - Serie C - Sul sintetico di Ronciglione succede tutto nella ripresa: apre la squadra di casa con Molinaro, Montaperto e Udoh la ribaltano e Tounkara (su rigore) chiude l'allenamento congiunto sul 2-2

di Samuele Sansonetti

Viterbese – Pianese 2-2 (primo tempo 0-0).

VITERBESE P.T. (3-4-2-1): Vitali (dal 30′ p.t. Pini); Ricci, Markic, Baschirotto; Urso, Bensaja, Bezziccheri, Culina; Molinaro, Calì; Volpe.

VITERBESE S.T. (3-5-2): Pini (dal 15′ s.t. Maraolo); De Giorgi, Atanasov, Ricci; Zanoli, Corinti, Sibilia, Menghi, Urso; Molinaro, Tounkara.

MARCATORI: 8′ s.t. Molinaro (V), 15′ s.t. Montaperto (P), 27′ s.t. Udoh (P), 41′ s.t. (r) Tounkara (V).

A Ronciglione l’allenamento congiunto tra Viterbese e Pianese termina 2-2 ma in questi casi più del risultato contano le indicazioni.

Contro la squadra allenata da Marco Masi, 14esima nel girone A di serie C, la formazione laziale gioca un buon test con ampie rotazioni lungo due tempi di 40 minuti.

A quattro giorni dalla ripresa degli allenamenti la forma fisica generale appare buona e lascia ben sperare il Antonio Calabro, in attesa dell’arrivo di un centrale difensivo e di un esterno sinistro dalla sessione invernale di calciomercato.

Primo tempo con pochissime emozioni. La principale arriva al minuto numero 18 con un palo secco colpito dalla Pianese al termine di un’azione veloce. Prima e dopo meglio la squadra di casa con il neoarrivato Calì subito in campo e protagonista di una buona intesa con i compagni di reparto Volpe e Molinaro. L’ex Catanzaro si rende pericoloso al 39′ con una volée di sinistro alta sopra la traversa, mentre tre minuti prima è Bensaja a tentare il colpo grosso ma il suo destro dalla distanza finisce a lato.

La girandola di cambi dell’intervallo (applicata anche dalla Pianese) manda in campo sei volti nuovi tra i quali Menghi, uno dei giovani talenti della Berretti. Dopo due minuti un destro di Zanoli mette in guardia il portiere avversario che poco più tardi, precisamente all’8′, si arrende a un destro di Molinaro servito da un assist preciso di Tounkara. Al quarto d’ora arriva il pari della Pianese con un tiro dalla distanza di Montaperto e al 27′ gli ospiti la ribaltano con una percussione di Udoh che buca la porta difesa da Maraolo. Nel primo minuto di recupero un calcio di rigore di Tounkara fissa il risultato finale sul 2-2.

Archiviato il match, entrambe le squadre avranno una settimana di tempo per mettere a punto la prima giornata del nuovo anno. La Pianese partirà in trasferta sul campo dell’Arezzo, la Viterbese in casa contro il Bari.

Serie C – girone C

21sima giornata

domenica 12 gennaio

Cavese – Reggina (sabato)

Viterbese – Bari

Catanzaro – Bisceglie

V. Francavilla – Catania

S. Leonzio – Teramo

Potenza – Ternana

Avellino – Vibonese

Rende – Casertana

Monopoli – Paganese

Rieti – Picerno

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 19 15 4 0 42 10 32 Bari 39 19 11 6 2 33 13 20 Potenza 39 19 12 3 4 24 13 11 Monopoli 37 19 12 1 6 27 16 11 Ternana 37 19 11 4 4 27 19 8 Catanzaro 29 19 8 5 6 26 21 5 Catania 28 19 8 4 7 29 30 -1 Vibonese 26 19 6 8 5 37 25 12 Avellino 26 19 8 2 9 24 28 -4 Casertana 25 19 6 7 6 26 25 1 Teramo 25 19 6 7 6 21 23 -2 Paganese 24 19 6 6 7 30 26 4 Viterbese 24 19 7 3 9 27 26 1 V. Francavilla 22 19 5 7 7 24 27 -3 Cavese 22 19 5 7 7 15 28 -13 Picerno 17 19 4 5 10 19 26 -7 Bisceglie 14 19 2 8 9 15 28 -13 Rende 13 19 3 4 12 12 34 -22 Rieti 12 19 3 4 12 21 42 -21 S. Leonzio 11 19 2 5 12 19 38 -19

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

5 gennaio, 2020