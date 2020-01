Viterbese, tabù esterno da sfatare

Sport - Calcio - Serie C - Dopo l'exploit di Bari la squadra laziale non ha più vinto in trasferta e Calabro vuole i tre punti sul campo del Picerno

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Nella classifica esterna la Viterbese è terzultima.

A poco più di metà campionato il bilancio lontano dal Rocchi è quasi in rosso con nove partite giocate e una sola vittoria, due pareggi e sei sconfitte.

Va detto che molti dei campi visitati sono tra i più ostici del girone (Bari, Catania, Teramo, Potenza, Rieti, Caserta, Monopoli, Terni e Reggio Calabria) ma nonostante questo i punti portati nella Tuscia dalle trasferte sono troppo pochi. L’unico successo è infatti arrivato il primo settembre: più di quattro mesi e mezzo fa.

Alle spalle della Viterbese ci sono solamente il Rende e la Sicula Leonzio (uniche squadre a secco di “2”) e i dati impongono ai ragazzi di Antonio Calabro di invertire la rotta nei prossimi mesi, decisamente più clementi sotto il punto di vista del calendario fuori casa.

Domani, per fare l’esempio più imminente, c’è la visita al Picerno da affrontare al Viviani di Potenza in uno scontro quasi diretto: la Viterbese staziona a +5 dai rossoblù che sono la prima squadra in zona playout. In caso di successo casalingo i laziali verrebbero inghiottiti dalla bassa classifica e proprio per questo l’anticipo della 21esima giornata assume un carattere fondamentale.

Evitare di scivolare in basso e sfatare il tabù esterno diventano quindi gli obiettivi più prossimi, per la Viterbese. Che proprio ieri ha abbracciato il secondo acquisto invernale che risponde al nome di Eros De Santis: terzino destro ma anche difensore centrale nato nel ’97 e reduce da sei mesi al Siena in cui non è stato mai impiegato se non in coppa. Per vederlo in campo occorrerà aspettare almeno 10 giorni ma già da ieri il calciatore ha iniziato a conoscere i propri compagni anche se con una seduta differenziata.

Hanno lavorato a pieno regime invece alcuni dei big rimasti fuori dal match di domenica scorsa col Bari: Simone Palermo, Andrea De Falco, Mamadou Tounkara e Francesco De Giorgi, che salvo imprevisti prenderanno parte alla partita di domani tra panchina e undici iniziale. La gara di sabato, infine, cambia leggermente il programma della squadra che effettuerà la rifinitura (e la successiva partenza per la Basilicata) oggi e scenderà in campo domani alle 14,30.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

22esima giornata

domenica 19 gennaio

Picerno – Viterbese (sabato)

Vibonese – Cavese

Catania – Potenza

Bisceglie – Reggina

Ternana – Rende

Bari – Rieti

Paganese – S. Leonzio

Casertana – V. Francavilla

Teramo – Avellino

Catanzaro – Monopoli

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 20 15 4 1 42 13 29 Bari 40 20 11 7 2 34 14 20 Ternana 40 20 12 4 4 28 19 9 Potenza 39 20 12 3 5 24 14 10 Monopoli 37 20 12 1 7 27 17 10 Catanzaro 32 20 9 5 6 28 22 6 Catania 29 20 8 5 7 29 30 -1 Teramo 28 20 7 7 6 22 23 -1 Vibonese 27 20 6 9 5 38 26 12 Paganese 27 20 7 6 7 31 26 5 Avellino 27 20 8 3 9 25 29 -4 Casertana 26 20 6 8 6 28 27 1 Viterbese 25 20 7 4 9 28 27 1 Cavese 25 20 6 7 7 18 28 -10 V. Francavilla 23 20 5 8 7 24 27 -3 Picerno 20 20 5 5 10 20 26 -6 Bisceglie 14 20 2 8 10 16 30 -14 Rende 14 20 3 5 12 14 36 -22 S. Leonzio 11 20 2 5 13 19 39 -20 Rieti 8 20 3 4 13 21 43 -22

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Nicholas Bensaja

Condividi la notizia:











17 gennaio, 2020