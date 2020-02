Montefiascone - Intervento di carabinieri e 118

Montefiascone – 25enne distrugge casa, salta dalla finestra e finisce su un camper.

È quanto accaduto ieri intorno alle 14 in un appartamento di un condominio di via Cardinal Salotti a Montefiascone.

Un ragazzo di venticinque anni, per cause in corso d’accertamento, ha iniziato a distruggere la sua abitazione.

I vicini, sentendo dei forti rumori provenire dall’appartamento, hanno chiamato i carabinieri.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone.

Poi il ragazzo si è affacciato dalla finestra. I carabinieri sul posto hanno cercato di farlo desistere ma il giovane è saltato dal primo piano finendo sul tettino di un camper parcheggiato nel piazzale, fortunatamente senza nessuna conseguenza.

I militari sono riusciti a farlo scendere dal mezzo e lo hanno portato in caserma.

È stato allertato il 118 che ha trasferito il giovane al pronto soccorso di Belcolle dove è stata ricoverato per accertamenti.

20 febbraio, 2020