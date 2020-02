“Vent’anni e non sentirli…”

Vetralla - L'editore Davide Ghaleb festeggia due decenni di attività con un serie di eventi che caratterizzeranno tutto il 2020

di Daniele Camilli

Vetralla – La storica casa editrice di Davide Ghaleb a Vetralla spegne quest’anno le sue prime 20 candeline. Con un ricco calendario di eventi spalmato su tutto il 2020.

“Un traguardo significativo – spiega Davide Ghaleb – 20 anni di attività. Un anno importante, un anno di eventi speciali e di occasioni da tenere d’occhio”.

Questa mattina la conferenza stampa nella sede della casa editrice in via Roma a Vetralla. Assieme a Ghaleb, autori e curatoridelle collane realizzate nel corso degli anni. Seduti in sala, l’archeologa Elisabetta De Minicis, Diana Ghaleb e Gabriella Norcia, punti di riferimento di un lavoro ventennale, i docenti del master in narrazione di comunità dell’Unitus Antonello Ricci e Marco D’Aureli, l’attore Pietro Benedetti e il ricercatore, e autore della casa editrice Andrea Natali.

“Era il febbraio 2020 – ha proseguito Ghaleb – quando uscì il primo volume de nostro catalogo, a firma di Giovanni Cigalino, ‘La piazza e il duomo di Vetralla’. Un vero e proprio battesimo che segnava anche l’inizio della collana dei ‘Quaderni’, ispirata e fondata dall’ indimenticabile docente di storia dell’urbanistica Enrico Guidoni. E se oggi esistiamo, è anche grazie al prezioso rapporto che abbiamo avuto con questo maestro di cultura e con Elisabetta De Minicis. Abbiamo 20 anni, ma non li sentiamo”.

In due decenni di attività, la casa editrice ha pubblicato 250 libri, distribuiti in 20 collane, e realizzato oltre mille eventi.

“Un lavoro culturale – ha sottolineato Ghaleb – reso possibile dalla generosità intellettuale di quasi 200 fra autori e curatori”.

Un lavoro, quello della casa editrice, che si è focalizzato soprattutto sulla Tuscia. “Territori e paesaggi – ha commentato Norcia – sui quali abbiamo sperimentato forme di cultura realizzate con modalità costanti. E in tal senso è stato fondamentale il rapporto con il Museo della città e del territorio, soggetto catalizzatore di movimenti culturali, iniziative, studi e ricerche prolungate poi nella forma libro”.

Gli appuntamenti per festeggiare i 20anni della casa editrice. Il 7 marzo, concerto di arpa celtica di Andrea Seki, alle 16,30, al. Museo della città e del territorio. Il 15 marzo alle 22, a Roma, seguirà la presentazione del libro di poesie di Patrizio Casa dei in un barcone ormeggio sul Tevere. Il 9 maggio, poi, una giornata particolare dedicata a Enrico Guidoni, scomparso nel 2007.

Infine, tutta una serie di iniziative con Antonello Ricci. Dalla “vera storia della Bella Galiana” (21 marzo, ore 16,a Viterbo) al racconto, a settembre in data da definirsi, dedicato alle fonti riguardanti Santa Rosa.

22 febbraio, 2020