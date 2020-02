Arena: “A Nadia Cersosimo un incarico delicato e di grande responsabilità”

Viterbo - L'augurio di buon lavoro del sindaco

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Alla dottoressa Nadia Cersosimo, titolare di incarico direzionale presso la casa di reclusione di Roma “Rebibbia” e da pochi giorni direttore reggente della casa circondariale di Viterbo, i migliori auguri di buon lavoro per questo suo nuovo incarico che la vede guida dell’istituto penitenziario viterbese.

Un incarico delicato e di grande responsabilità. L’amministrazione comunale rinnova e conferma la propria disponibilità a portare avanti proficue azioni e collaborazioni in ambito istituzionale e sociale.

Un augurio di buon lavoro lo rivolgo anche al vice direttore della casa circondariale viterbese Paola Travaglini.

Un sentito ringraziamento va invece al dottor Pierpaolo D’Andria, impegnato ora nel suo nuovo incarico di provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, per il lavoro portato avanti in questi ultimi anni.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo

Condividi la notizia:











21 febbraio, 2020