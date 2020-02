“Ancora in tempo per cambiare atteggiamenti ed evitare costi e divisioni ulteriori”

Viterbo - Cia-agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri soddisfatti per la decisione del Tar di sospendere le elezioni del 9 febbraio del Consorzio di bonifica

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Le organizzazioni provinciali di Rieti e di Viterbo di Cia-agricoltori italiani, di Confagricoltura e di Copagri, esprimono grande soddisfazione per il provvedimento del Tar del Lazio che, in attesa del giudizio, sospende il percorso che prevedeva per il 9 febbraio l’elezione del Consiglio del Consorzio di Bonifica Etruria meridionale e Sabina.

In questa decisione del Tribunale, il coordinamento che ha lavorato alla costruzione della lista Agricoltori riuniti, trova soddisfazione sul fatto che fossero degni di approfondimento i motivi che li hanno spinti a fare ricorso per l’esclusione di gran parte dei propri candidati dalle elezioni del Consorzio di Bonifica “Etruria Meridionale e Sabina”; consorzio nato dall’accorpamento dei due ex Consorzi di Val di Paglia e di Rieti e di alcuni comuni del Tevere Agro Romano.

Tali motivi sono stati più volte sottoposti all’attenzione di coloro i quali avevano l’autorità per prendere strade diverse da quelle percorse.

Strade che, se perseguite, avrebbero portato a risparmiare il denaro e il lavoro speso in questi giorni e che, ancora più importante, avrebbero dato a tutti la certezza che la volontà profonda fosse quella di trovare il modo di mettere insieme le esigenze complessive.

Fino ad oggi non è stato così ma, se si vuole, è ancora il tempo nel quale è possibile cambiare atteggiamenti ed evitare costi e divisioni ulteriori.

Fatto sta quindi che al momento è sospeso il provvedimento di esclusione delle liste e sono state sospese le elezioni previste per il 9 febbraio; elezioni che comunque si svolgeranno in data successiva al 18 dello stesso mese.

“Siamo molto soddisfatti perché la nostra battaglia ha portato il risultato di poter discutere le nostre ragioni; ringraziamo pertanto il Tar del Lazio, che dopo la grande protesta svoltasi in contemporanea sotto la sede dell’ex consorzio Val di Paglia ad Acquapendente (Vt) e a Rieti ha accolto le nostre istanze, ristabilendo la possibilità che si possa riaprire un percorso che, siamo certi, porterà ad allargare la sua forza democratica, a tutto vantaggio dei tantissimi produttori agricoli che ci onoriamo di rappresentare”, affermano i rappresentanti di Agricoltori riuniti.

“Vale la pena di ricordare – aggiungono – che l’esclusione delle liste derivava dalla mancanza in queste ultime di rappresentanti della provincia di Roma, che è presente con il solo Comune di Montelibretti; in pratica un comune con appena trenta consorziati, pari allo 0,5% del totale, rischiava di condizionare le elezioni di un importante organismo che ne conta oltre 14mila”.

6 febbraio, 2020