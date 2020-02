Capodimonte - Salvato da carabinieri e vigili del fuoco - L'uomo è stato trasportato al Gemelli in eliambulanza

Capodimonte – Anziano cade nel pozzo e fa un volo di 7 metri, salvato.

Paura questa mattina a Capodimonte per un 92enne del posto. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo, che stava potando alcune piante nel suo orto, sarebbe salito sopra il coperchio in lamiera del pozzo.

Il coperchio avrebbe quindi ceduto facendo fare all’anziano un volo di circa 7 metri.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri e i vigili del fuoco di Gradoli che hanno tirato fuori l’uomo dal pozzo.

L’anziano è stato portato con l’eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita.

25 febbraio, 2020