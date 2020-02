Appartamento in fiamme a Orte, due ragazzi ustionati

Cronaca - Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale - Il sindaco Angelo Giuliani: "È stata evacuata tutta la palazzina" - FOTO

Orte – Appartamento al terzo piano in fiamme a Orte Scalo

Intorno alle 19 di questa sera, per cause in corso d’accertamento, si è verificato un incendio in un appartamento al terzo piano di in un edificio a Orte Scalo in via Alcide de Gasperi.

Le fiamme hanno quasi completamente distrutto l’abitazione.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana insieme a una squadra di Viterbo e all’autobotte del comando provinciale.

Sul posto anche la polizia, la polizia locale e carabinieri.

L’ultimo piano dello stabile è stato evacuato per sicurezza.

Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Infatti l’incendio si sarebbe sviluppato quando all’interno dell’appartamento c’erano due giovani. Che sono rimasti ustionati.

I pompieri hanno circoscritto le fiamme e messo in sicurezza l’area.

“È stata evacuata tutta la palazzina – ha spiegato il sindaco Angelo Giuliani -, domattina si provvederà alle verifiche di agibilità dell’edificio. All’interno dell’appartamento c’erano 2 giovani, che hanno riportato ustioni di lieve entità. Ringrazio tutte le forze dell’ordine che sono intervenute con grande tempismo”.

10 febbraio, 2020