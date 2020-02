“Basta accuse gratuite contro la polizia penitenziaria”

Viterbo - Il sindacato Sippe scende in piazza per protesta il 3 febbraio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La gravissima carenza di personale che da anni affligge il penitenziario di Viterbo e la bufera giudiziaria che ha colpito comandante, direttore e alcuni agenti ha costretto il Sippe (Sindacato polizia penitenziaria) a manifestare il 3 febbraio alle 11 in piazza del Plebiscito della città di Viterbo.

Ad annunciare la manifestazione è il segretario generale Sippe Carmine Olanda che dice basta alle accuse gratuite contro la polizia penitenziaria.

“Il Cpt (Comitato prevenzione torture) del consiglio d’Europa – commenta Olanda – deve usare le mani non per puntare il dito alla polizia penitenziaria, ma per battere le mani a quegli uomini e donne che ogni giorno con alto senso del dovere e spirito di sacrificio garantiscono l’ordine, la sicurezza e la disciplina degli istituti penitenziari subendo aggressioni e minacce. Protesteremo – conclude Olanda – davanti alla Prefettura, per chiedere al Prefetto di mettere in atto tutte le sue competenze, al fine di farsi portavoce e sensibilizzare il governo. Il Sippe invita quindi tutti i colleghi appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, le altre forze di polizia, i cittadini a partecipare al suo fianco”.

Sippe

2 febbraio, 2020