Soriano nel Cimino – Cane precipita in un crepaccio, corsa contro il tempo per salvarlo.

Delicato intervento dei vigili del fuoco a Soriano nel Cimino. Nel pomeriggio sono entrati in azione al monumento naturale di Corviano, dopo che due escursionisti hanno segnalato che il cane che era con loro è precipitato in un crepaccio.

L’animale è finito in una cavità strettissima. È corsa contro il tempo per salvarlo, anche per via del buio. I vigili del fuoco hanno iniziato la calata, ma le operazioni sono molto complicate: l’esperto speleo-alpino-fluviale dovrà entrare in una crepaccio dove ha solo cinque centimetri di spazio tra il suo corpo e le pareti. Dovrà quindi muoversi con movimenti millimetrici.

La cavità, inoltre, si troverebbe a picco su un dirupo.

I vigili del fuoco sono entrati in azione con due mezzi e cinque uomini, tra cui esperti del nucleo Saf.

16 febbraio, 2020