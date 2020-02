“Cavalieri giustifica le foibe, si dimetta da consigliere”

Civita Castellana - Lega e Fratelli d'Italia sparano a zero sull'esponente di Rifondazione comunista dopo il suo post su Facebook

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Riteniamo assurde e inaccettabili le esternazioni del consigliere di Rifondazione Comunista Yuri Cavalieri che il giorno del Ricordo ha accusato la destra civitonica di voler strumentalizzare e far propaganda sulla stessa ricorrenza.

Giustificare i crimini delle Foibe poiché, a suo dire, conseguenza di un crimine ancora più grande, inneggiando addirittura all’esercito jugoslavo guidato dal maresciallo Tito, ci lascia completamente basiti e sconvolti ed è per questo che chiediamo le immediate dimissioni del consigliere.

Ogni crimine di massa deve essere condannato da chiunque e non può trovare la benché minima giustificazione in una giornata in cui, anche il presidente della Repubblica Mattarella ha definito le foibe come una sciagura nazionale e lo stesso premier Conte ha affermato di doverci scusare per l’oblio, il consigliere Yuri Cavalieri ammetta il suo errore, chieda scusa e lasci immediatamente il banco istituzionale che indegnamente rappresenta.

Lega Civita Castellana

Fratelli d’Italia Civita Castellana

12 febbraio, 2020