Viterbo - Le congratulazioni del sindaco Arena al neo direttore di Coldiretti Elvino Pasquali

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Mi congratulo con il neo direttore di Coldiretti Viterbo Elvino Pasquali.

L’amministrazione comunale rinnova e conferma la sua disponibilità a portare avanti e condividere progetti e iniziative mirate alla crescita del nostro territorio. Un territorio con grandi eccellenze, tra cui quelle del comparto agricolo.

Come amministrazione abbiamo in cantiere diverse iniziative che puntano alla valorizzazione e alla promozione dei nostri prodotti agricoli. C’è terreno fertile per avviare nuove sinergie e rinsaldare quelle già sperimentate negli anni, con successo.

Un ringraziamento al predecessore Alberto Frau per l’ottimo lavoro svolto alla guida di Coldiretti Viterbo e un grande in bocca al lupo per il nuovo e prestigioso incarico. Al neo direttore Elvino Pasquali e al presidente Mauro Pacifici gli auguri di buon lavoro.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo

Condividi la notizia:











21 febbraio, 2020