Civita Castellana, celebrato il giorno del ricordo

Cultura - Lunedì 10 febbraio una serie di eventi organizzati dall’amministrazione comunale

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Lunedì 10 febbraio si sono tenuti una serie di eventi per commemorare il giorno del ricordo organizzati dall’amministrazione comunale suddivisi tra la mattina ed il pomeriggio.

Presenti agli incontri il sindaco Franco Caprioli, l’assessore alla Cultura e Pubblica istruzione Alberto Cataldi, l’assessore al Turismo Angela Consoli, il presidente del consiglio Valerio Turchetti, i capigruppo Andrea Sebastiani e Luca Giampieri, i consiglieri Simonetta Coletta, Matteo Massaini, Giulia Pieri e Lorena Sconocchia.

Il primo evento si è tenuto intorno alle 9, con la deposizione della corona in memoria dei martiri delle foibe al monumento ai Caduti in Via Gramsci, per poi proseguire alle 10 in presenza del viceprefetto aggiunto Claudio Fusco nell’aula magna in via Petrarca dove gli ospiti hanno incontrato gli studenti degli istituti d‘istruzione superiore, in particolare gli alunni del liceo classico, scientifico, Itis e liceo linguistico.

Fausto Biloslavo giornalista – reporter, il quale negli anni novanta si è occupato più volte dei massacri delle foibe pubblicando diversi articoli e Maurizio Federici, segretario provinciale comitato 10 febbraio, illustrando con una serie di slide il contesto storico e l’esito finale della seconda guerra mondiale.

Tutto si è concluso con l’intervento dei presidi Francocci e Bonelli i quali hanno ringraziato gli ospiti in quanto riusciti a suscitare curiosità e tanta attenzione nei confronti dei ragazzi, ricordando infine un alunno del liceo classico avente vinto con il suo elaborato miglior opera letteraria un progetto del consiglio regionale del Lazio, lavoro realizzato a seguito di un viaggio studio.

Nel pomeriggio intorno alle 17,30 si è svolto il secondo evento intitolato “Le foibe: rinnovare la memoria” organizzato dall’istituto comprensivo Dante Alighieri indirizzo musicale e del coro Dante in Canto nella sala Mic e sita nel centro commerciale Marcantoni, in presenza del viceprefetto aggiunto Fabio Vincenzo Geraci, dove l’assessore alla Cultura e Pubblica istruzione Alberto Cataldi ha voluto dedicare l’evento ad Angelo Angelini come esule e memoria storica, in rappresentanza della famiglia, presenti la figlia Elisabetta Angelini e la nipote Francesca Costantini.

Una giornata interessante, dedita alla riflessione e colma di emozioni.

Comune di Civita Castellana

Condividi la notizia:











12 febbraio, 2020