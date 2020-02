Codogno, chiuse scuole e locali pubblici per l’emergenza coronavirus

Cronaca - L'ordinanza emanata nel pomeriggio dal comune del Lodigiano dove risiede il "paziente zero"

Condividi la notizia:











Codogno – Il comune di Codogno ha emanato tre ordinanze “provvisorie e precauzionali” per la chiusura di scuole, uffici comunali, bar, ristoranti e locali pubblici in generale per l’emergenza sanitaria dovuta ai sei contagi da coronavirus registrati in provincia di Lodi.

Proprio a Codogno risiede il “paziente zero”, il 38enne attualmente ricoverato in gravi condizioni che avrebbe trasmesso il coronavirus ad altre cinque persone, tra cui sua moglie.

Poche ore prima della pubblicazione dell’ordinanza del comune di Codogno, l’assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, aveva chiesto a scopo precauzionale agli abitanti di Codogno, Castiglione d’Adda e Castelpusterlengo di non uscire di casa. Le persone che riscontrano sintomi sospetti sono state invitate a non recarsi spontaneamente in pronto soccorso, ma ad allertare il numero d’emergenza 112 e ricevere le indicazioni impartite.

Condividi la notizia:











21 febbraio, 2020