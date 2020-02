“Consorzio di bonifica, reinserite la lista Agricoltori riuniti”

Viterbo - Lo chiedono Confagricoltura, Copagri e Cia dopo l'esclusione dalle elezioni del cda

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – A proposito del rinnovo degli organi che dovranno dirigere il nuovo consorzio di bonifica che, in base ai dettami della legge regionale del 2016 andrà a fondere i due ex consorzi del Val di Paglia e di Rieti, veniamo con stupore a conoscenza della posizione del presidente della Coldiretti della provincia di Viterbo.

Lo stupore non è certamente dovuto al più che condivisibile principio di base sulla necessità di relazionarsi con tutti i territori, oppure su quello altrettanto fondamentale sulla esigenza del trovare la più larga alleanza possibile.

Non riguarda neanche il leggere di curiose prese di posizione, che poco chiariscono e molto insinuano, a proposito di imposizione di costi “a macchia di leopardo” sapendo noi tutti bene che non ovunque i vari costi tecnici sono identici.

Ciò che ci lascia interdetti è l’evidenza che al presidente siano sfuggiti alcuni passaggi che hanno portato, non solo a non trovare le consonanze di cui sopra, ma, ancor di più, alla esclusione dalla competizione democratica della lista “Agricoltori riuniti” in tre delle quattro sezioni di rappresentanza che andranno a eleggere i componenti del consiglio e che, se confermate, andranno a determinare una consistente mancanza di rappresentatività di tale organo.

L’esclusione di cui si parla, operata con provvedimento del commissario sulla base di una interpretazione del regolamento e dello statuto consortile, a nostro parere tardiva e restrittiva a tal punto da portarla al di là dei confini e delle intenzioni della legge regionale, poteva e doveva essere evitata se i presupposti condivisi fossero stati perseguiti con più forza.

A tutte le nostre organizzazioni era evidente infatti che fosse necessario uno sforzo maggiore del consueto nel garantire rappresentanza diffusa in una fase di ripartenza dei Consorzi di bonifica dopo una riforma nata e voluta per riportare ordine e fiducia in questo strumento ideato per razionalizzare, garantire e migliorare un servizio agli agricoltori, aiutandoli nella loro troppo spesso complicata sfida imprenditoriale.

Sarebbe stato per noi indispensabile, ed è stato prioritario, trovare e cercare una soluzione unitaria, per questo come per gli altri costituendi consorzi di bonifica del Lazio.

Il principio di unitarietà ha però poco a che fare con praticare percorsi univoci, e leggere anche che deve essere Viterbo il “fulcro gestionale inamovibile”, fa un po’ sorridere chi ha seguito tutti i passaggi che evidentemente mancano al presidente di Coldiretti.

Il fatto che ci sia una organizzazione da una parte e tutto il resto della rappresentanza agricola dall’altra, chiarisce senza tema di smentita dove siano le responsabilità del mancato percorso condiviso.

Noi riteniamo però che, anche se non si è trovato prima, sarebbe sempre possibile trovare il giusto equilibrio nel consiglio che verrebbe eletto nel caso fosse garantita la piena possibilità a tutti gli aventi diritto di confrontarsi democraticamente, perché, alla fine e come sempre, deve essere il singolo elettore ad indicare come e meglio sia rappresentato e gestito il suo stare in una realtà sociale.

Per tutto questo: ci aspettiamo che la Coldiretti ci aiuti a far presente a chi deve prendere decisioni che una competizione elettorale che riguarda più di quindicimila soggetti non possa rischiare di essere “azzoppata” da una interpretazione regolamentare discutibile ma, ancor più importante, irrilevante dal punto di vista della garanzia della rappresentanza.

Ci aspettiamo che il provvedimento di esclusione venga ritirato. Ci aspettiamo, in assenza di quanto sopra, che lo stato di diritto nel quale siamo certi di vivere e lavorare, faccia si che quel provvedimento venga ritirato.

Confagricoltura Viterbo-Rieti

Cia Viterbo

Copagri Viterbo

2 febbraio, 2020