Coronavirus, 38enne contagiato nel Lodigiano

Cronaca - Era stato a cena con un amico al rientro dalla Cina

Condividi la notizia:











Lodi – 38enne contagiato dal coronavirus nel Lodigiano. Era stato a cena con un amico rientrato dalla Cina. L’uomo non è mai stati in Asia ed è stato ricoverato inizialmente all’ospedale di Codogno prima d’essere trasferito in isolamento al Sacco.

“In terapia intensiva con insufficienza respiratoria – come spiegato dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera – gli accessi al pronto soccorso e le attività programmate dell’ospedale sono attualmente interrotti”.

Al pronto soccorso, l’uomo era arrivato giovedì. Le persone in contatto con il paziente saranno sottoposte a controlli e misure specifici. Tra la cena e i sintomi sono passate oltre due settimane, circa 16-18 giorni.

Condividi la notizia:











21 febbraio, 2020