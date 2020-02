Viterbo - La Asl durante il consiglio comunale straordinario

Condividi la notizia:











Viterbo – “Coronavirus, siamo attrezzati per fronteggiarlo”. La Asl di Viterbo durante il consiglio comunale straordinario sul virus cinese.

L’audizione è stata aperta da Daniela Donetti, direttrice generale dell’azienda sanitaria locale. “Esiste una psicosi a livello mondiale – ammette -, ma l’Asl di Viterbo ha subito attivato l’unità di crisi, attiva 24 ore su 24 e collegata con quella regionale e con quella ministeriale. Insomma, siamo organizzati e nell’eventualità di casi sospetti siamo pronti ad attuare le immediate procedure”.

Antonella Proietti, direttrice sanitaria della Asl. “L’allerta c’è – dice – ma in Italia il Coronavirus non sta circolando. Eppure, di fronte a casi sospetti, saper agire in fretta è fondamentale. A Viterbo stiamo lavorando per questo. E lo stiamo facendo con tranquillità, senza elementi di grossa preoccupazione”.

All’ospedale di Belcolle è stato attrezzato anche il pronto soccorso. “Abbiamo una sala d’isolamento – spiega il direttore Daniele Angelini -. Qui al paziente caso sospetto vengono fatti i prelievi, e i campioni vengono inviati all’istituto Spallanzani di Roma. In caso di positività al Coronavirus, il paziente viene trasferito con ambulanze ad hoc e con tutte le accortezze del caso allo Spallanzani. O, ma solo per eccezionalità, al reparto di malattie infettive del Belcolle”. La Asl di Viterbo ha creato percorsi isolati per il trasferimento.

“Siamo notevolmente attrezzati – assicura Luciano Caterini, direttore di malattie infettive -. Del Coronavirus è alto il tasso di diffusività ma non di mortalità, quello che ci preoccupa è che sia un virus nuovo. A oggi non esiste né una terapia né farmaci né vaccini, ma sappiamo che la trasmissibilità è tra pazienti sintomatici”.

Silvia Aquilani, responsabile della profilassi delle malattie infettive, spiega che “la trasmissione del Coronavirus è via aerea, da contatto e anche attraverso feci e urina. I casi sospetti – continua – sono numerosissimi, ma più per allarmismo. In ogni caso, alla Asl di Viterbo i controlli sono immediati come immediata è l’attivazione del protocollo. Ma – invita – attenti alle fake news: fa più morti l’influenza stagionale. La prevenzione non è mai troppa, ma le mascherine non servono a nulla se non a far guadagnare chi le produce”.

Michele Fiore (medicina generale) parla dei casi di Caprarola e Vallerano: due famiglie di ritorno dalla Cina, seppur senza sintomi, hanno decidono di “rinchiudersi in isolamento” in casa. “Una gestione del caso ottimale – la definisce Fiore -. Queste due famiglie stanno osservando un periodo di isolamento tranquillizzante per la comunità”.

Per quanto riguarda il consiglio comunale, Fratelli d’Italia ha deciso di devolvere il gettone di presenza allo Spallanzani. “Un gesto simbolico – lo definisce Luigi Maria Buzzi -, a sostegno della ricerca. A cui in tanti hanno aderito”.

Condividi la notizia:











6 febbraio, 2020