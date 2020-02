Verona - La donna si è sentita male ieri e ha chiamato il 118

Verona – Coronavirus, ricoverata cameriera dell’albergo dove ha dormito la coppia cinese contagiata.

Un’addetta alle pulizie di un hotel di Verona è ricoverata in via precauzionale al Policlinico di Verona ed è stata sottoposta al test per vedere se possa essere stata contagiata dal coronavirus.

La donna lavora in un hotel dove ha soggiornato per una notte, lo scorso 23 gennaio, la coppia cinese contagiata e attualmente ricoverata in prognosi riservata allo Spallanzani di Roma.

Da quanto si apprende, la donna si sarebbe sentita male ieri sera e i suoi famigliari avrebbero chiamato il 118. Si potrebbe trattare di una semplice influenza, come avrebbero evidenziato i primi esami di laboratorio eseguiti a Padova, ma ora si aspetta la conferma da parte dello Spallanzani di Roma.

