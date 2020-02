Coronavirus, riunione in prefettura del comitato ordine e sicurezza pubblica

Viterbo - E' stata convocata da Giovanni Bruno per fare il punto sui protocolli da adottare per affrontare l'emergenza e comunicare le linee guida regionali - Domani pomeriggio la riunione con sindaci, amministrazioni periferiche e associazioni di categoria

Viterbo – Coronavirus, riunione in prefettura nel pomeriggio.

Il prefetto di Viterbo Giovanni Bruno ha convocato per oggi pomeriggio, intorno alle 17, il comitato ordine e sicurezza pubblica della prefettura per fare il punto sui protocolli da adottare per quanto riguarda il Coronavirus e comunicare le linee guida regionali.

Domani nel pomeriggio il prefetto riunirà invece le amministrazioni periferiche, i sindaci e le organizzazioni di categoria. Sempre per comunicare l’ordinanza generale con le linee guida regionali da seguire su tutto il territorio.

Bruno ieri ha partecipato a Roma a un summit con i suoi colleghi del Lazio e il governatore della Regione Nicola Zingaretti. Nel corso della riunione sono state decise le linee guida regionali trasmesse poi al Consiglio dei ministri per l’approvazione.

25 febbraio, 2020