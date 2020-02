Cronaca - Paolo Forconi è originario di Carbognano - Con lui anche altri tre italiani

Taiwan – Coronavirus, speleologo viterbese bloccato a Taiwan.

Quattro italiani sono bloccati a Taiwan, in Cina, a causa dell’emergenza coronavirus e non riescono a tornare in Italia. Tra loro c’è Paolo Forconi, speleologo di Carbognano.

I quattro italiani non riescono a rientrare per via dello stop dei voli tra Cina e Italia. Una misura messa in atto per contrastare la diffusione del virus che ha avuto origine a Wuhan.

Il gruppo fa parte di una spedizione speleologica esplorativa che ha operato a Taiwan. Sarebbero arrivati a Taiwan con un volo della compagnia aerea cinese, facendo scalo a Pechino. La stessa compagnia sarebbe disposta a farli rientrare soltanto nella capitale cinese, offrendo loro anche un albergo per dormire ma senza riportarli in Italia.

4 febbraio, 2020