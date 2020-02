Criminalità: 38 arresti, operazione dei carabinieri anche a Viterbo

Cronaca - In corso dalle prime luci dell'alba - Tra i fermati anche ex boss della Banda della Magliana

Condividi la notizia:











Roma – Ampia operazione dei carabinieri del comando provinciale di Roma per eseguire un’ordinanza che prevede l’arresto di 38 persone. Sono ritenute a vario titolo appartenenti a un’associazione a delinquere. A capo ci sarebbe Salvatore Nicitra. È ritenuto uno degli ex boss della Banda della Magliana.

L’operazione è in corso dalle prime luci dell’alba, non solo a Roma, ma anche a Viterbo, Terni, Padova, Lecce, così come all’estero, in Spagna e in Austria.

Nicitra, stando alle indagini, avrebbe monopolizzato l’area a nord di Roma assumendo il controllo nella distribuzione e gestione di apparecchiature per il gioco d’azzardo, slot machine, scommesse online, il tutto con modalità mafiose. Avrebbe imposto l’esclusività ad attività commerciali di Roma e provincia.

I carabinieri, con le loro indagini, hanno permesso di fare luce su cinque casi freddi avvenuti al quartiere Primavalle alla fine degli anni Ottanta.

Sequestrati beni per 15 milioni di euro, su decreto emesso dal tribunale di Roma e su richiesta della D.D.A. di Roma. Si tratta di beni, mobili e immobili, una decina. Si ritiene che siano stati utilizzati per commettere reati o acquisiti con proventi illeciti.

Il provvedimento prende il via da indagini economiche e patrimoniali da parte della guardia di finanza di Frascati verso un noto imprenditore, più volte condannato per usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo e la sua famiglia, come notato dai militari, avevano un tenore di vita elevato rispetto ai redditi dichiarati.

Condividi la notizia:











11 febbraio, 2020