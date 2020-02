In dieci per più di un’ora, la Viterbese sfiora l’impresa

Sport - Calcio - Serie C - Sotto di due reti e senza Baschirotto dal 24', la squadra di Calabro pareggia i conti ma subisce il 3-2 a due minuti dal termine

di Samuele Sansonetti

Vibonese – Viterbese 3-2 (primo tempo 2-0).

VIBONESE (4-3-3): Mengoni; Ciotti (dal 34′ s.t. Battista), Redolfi, Altobello, Tito; Tumbarello, Pugliese(dal 1′ s.t. Mahrous), Signorelli; Berardi (dal 10′ s.t. Del Col), Bubas (dal 34′ s.t. Taurino), Bernardotto (dal 10′ s.t. Emmausso).

Panchina: Greco, Malberti, Rezzi, Prezzabile, Napolitano, Petermann, Sgambati.

Allenatore: Michele Facciolo (Giacomo Modica squalificato).

VITERBESE (3-4-1-2): Vitali; Negro, Markic, Baschirotto; De Giorgi, Bensaja, Besea (dal 34′ s.t. Antezza), Errico (dal 10′ s.t. Urso); Molinaro; Bunino (dal 10′ s.t. Simonelli, dal 34′ s.t. Bianchi), Tounkara.

Panchina: Pini, Maraolo, E. Menghi, Corinti, Zanoli.

Allenatore: Antonio Calabro.

MARCATORI: 11′ p.t. Bernardotto (VIB), 25′ p.t. (r) Bubas (VIB), 19′ s.t. Negro (VIT), 26′ s.t. Tounkara (VIT), 43′ s.t. Emmausso (VIB).

Arbitro: Michele Giordano di Novara.

Assistenti: Davide Meocci di Siena e Nicola Mariottini di Arezzo.

Due reti subite a causa di due gravi errori difensivi, uno dei quali corredato dall’espulsione di Baschirotto. Una ripresa di carattere in cui il pareggio va addirittura stretto. E la beffa finale a due minuti dal termine.

Al Razza di Vibo Valentia succede di tutto e la Viterbese è la protagonista, sia in positivo che in negativo, di un pomeriggio in cui arriva una sconfitta amara. A sorridere è la Vibonese, che non vinceva da nove giornate e brinda a un successo di fondamentale importanza in ottica salvezza.

In dieci per più di un’ora e sotto di due reti la squadra di Calabro riesce a trovare il pareggio e va vicina addirittura al vantaggio. Nel finale, poi, è costretta ad arrendersi al gol della domenica, a pochi istanti dal triplice fischio che in questo caso avrebbe sancito una sorta di miracolo sportivo.

Un cambio a reparto rispetto a domenica scorsa per Modica: Ciotti per Mahrous in difesa, Pugliese per Petermann a centrocampo e Bernardotto per Taurino in attacco. Il tecnico siciliano è in tribuna per squalifica e lascia in panchina Battista, unico ex della partita con sei presenze alla Viterbese nella seconda metà della stagione 2016-2017. Al 4-3-3 avversario Calabro risponde con il 3-4-1-2 previsto alla vigilia: la strategia under spedisce in porta Vitali mentre in mezzo al campo la novità principale è l’atteggiamento molto offensivo con Molinaro alle spalle di Tounkara e Bunino in attacco.

Dopo dieci minuti soporiferi la squadra di casa passa in vantaggio alla prima occasione utile: lancio dalla difesa di Redolfi, scatto di Bernardotto che sovrasta fisicamente Markic e piazzato alla sinistra di Vitali. La Viterbese prova a scuotersi con una progressione di Bunino sventata da una bella parata di Mengoni ma un secondo errore della difesa gialloblù spiana la strada al successo della Vibonese a nemmeno un terzo di gara. Il minuto è il numero 24 e un’uscita a vuoto di Vitali libera la porta a Berardi, buttato giù da Baschirotto che provoca un calcio di rigore e viene punito con l’espulsione diretta. Dal dischetto, il minuto successivo, va Bubas che fa 2-0 mentre Calabro ridisegna il laziali con un 3-4-2 con De Giorgi arretrato in difesa e Molinaro sulla fascia destra di centrocampo. Agli ospiti va tutto male e al 29′ arriva l’ennesima conferma con un colpo di testa di Bunino che si stampa sopra la traversa e di fatto chiude le palle gol della prima frazione.

Nel secondo tempo la Vibonese gioca prova ad abbassare i ritmi mentre squadra laziale entra in campo in maniera molto più decisa. L’uomo in meno non si nota, il pressing è alto e costante e al 64′ la gara viene riaperta dalla prima marcatura in gialloblù di Negro. Il gol arriva sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto bene da Bensaja e rifinito da una sponda di testa di Molinaro, che favorisce il tap in vincente del difensore ex Monza. Dopo il 2-1 il match cambia clamorosamente volto e sei minuti più tardi la Viterbese trova addirittura il 2-2, sempre su calcio piazzato e sempre su assist di Molinaro. A segnare stavolta è Tounkara, che buca Mengoni con una bella girata e dedica il gol ai tifosi presenti nel settore ospiti. Nel finale tanta Viterbese, un rigore dubbio non fischiato su Tounkara e poco rossoblù, ma nonostante questo il campo premia la squadra di casa, che pesca un jolly incredibile con Emmausso, direttamente da calcio di punizione a due minuti dal termine. Una punizione troppo grave per la squadra di Calabro, capace di rimontare due reti in dieci uomini e di sopperire all’espulsione con tanto cuore.

Serie C – girone C

26esima giornata

domenica 16 febbraio

Teramo – Monopoli 0-3 (sabato)

Vibonese – Viterbese 3-2

Catanzaro – Casertana 1-1

Catania – Reggina 0-0

Bisceglie – S. Leonzio 0-1

Avellino – Cavese

Bari – Picerno

Potenza – Rende

Paganese – Rieti

Ternana – V. Francavilla

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 60 26 18 6 2 48 17 31 Bari 51 25 14 9 2 45 19 26 Monopoli 51 26 16 3 7 37 20 17 Ternana 48 25 14 6 5 34 21 15 Potenza 45 25 13 6 6 28 20 8 Catanzaro 42 26 12 6 8 40 28 12 Teramo 37 26 10 7 9 27 29 -2 Catania 37 26 10 7 9 34 36 -2 Viterbese 35 26 10 5 11 35 34 1 Cavese 32 25 8 8 9 21 32 -11 Vibonese 32 26 7 11 8 42 32 10 V. Francavilla 31 25 7 10 8 30 32 -2 Paganese 31 25 7 10 8 31 28 3 Casertana 31 26 6 13 7 31 31 0 Avellino 30 25 8 6 11 29 36 -7 Picerno 26 25 6 8 11 25 30 -5 Bisceglie 19 26 3 10 13 19 35 -16 S. Leonzio 19 26 4 7 15 25 43 -18 Rende 16 25 3 7 15 16 44 -28 Rieti 12 25 4 5 16 26 56 -30

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

9 gol: Mamadou Tounkara

8 gol: Michele Volpe

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

16 febbraio, 2020