“Dirigenti comunali e amministratore delegato di Villa Serena ostacolano la consegna dei documenti”

Montefiascone - I consiglieri de La città nuova, M5s e Lega in un documento letto nel consiglio comunale di oggi e messo agli atti – Per protesta la minoranza ha abbandonato l’aula non prima di richiedere una nuova convocazione dell’assise

di Michele Mari

Montefiascone – “Dirigenti comunali e l’amministratore delegato di Villa Serena ostacolano la consegna dei documenti”. I consiglieri d’opposizione Giulia Moscetti, Luciano Cimarello, Giulia De Santis (La città nuova), Rosita Cicoria (M5s), Augusto Bracoloni e Angelo Merlo (Lega) hanno letto e depositato agli atti nel consiglio comunale di stamattina un documento congiunto in cui si evidenziano difficoltà riscontrate per avere accesso alla documentazione dei vari punti all’ordine del giorno.

Difficoltà riscontrate non solo in comune ma anche nella società partecipata di Villa Serena.

E proprio Villa Serena è stato l’argomento dell’assise comunale di ieri richiesto dalla minoranza.

L’opposizione tutta compatta ha letto e fatto mettere a verbale un documento dove si manifestano problemi e difficoltà nel recepire gli atti trattati.

“Vorremmo far presente a questo consiglio – si legge nel documento -, le innumerevoli difficoltà che quotidianamente i consiglieri di opposizione sono costretti ad affrontare per poter svolgere con adeguatezza la loro funzione, difficoltà che diventano ancora più grandi se non addirittura insormontabili in prossimità della convocazione delle riunioni dello stesso organismo. Impedimenti frapposti ad arte per non consentire l’accesso agli atti che riguardano i punti in discussione all’ordine del giorno”.

La minoranza critica in particolare l’operato di alcuni funzionari comunali.

“Atteggiamenti arroganti assunti da funzionari del comune – aggiunge il documento – che barricandosi dietro il rispetto del diritto di riservatezza e privacy ritardano i tempi per la fornitura della documentazione richiesta o addirittura si rifiutano di adempiere. Ora vorremmo ricordare a tutti che tali intollerabili atteggiamenti sono privi di ogni fondato sostegno normativo, e al riguardo vorremmo far presente che il consigliere, nello svolgimento della propria funzione, ha il diritto di accedere ad ogni atto dell’amministrazione presso cui è eletto, e come amministratore soggiace al dovere della riservatezza sugli atti di cui viene a conoscenza, quindi nulla aggiungono le richieste di formalizzazione di impegni alla riservatezza ulteriori che sovente vengono richiesti dagli uffici che rilasciano copie degli atti”.

Inoltre i consiglieri di minoranza hanno riscontrato difficoltà anche nella società partecipata di Villa Serena, che era l’argomento del consiglio comunale di ieri.

“Il tutto riferito all’amministratore delegato della società Villa Serena – conclude il documento – che puntualmente ostacola il rilascio degli atti con argomentazioni pretestuose. Chiediamo che il sindaco si faccia garante di questo fondamentale diritto e renda l’attività del consigliere più snella e veloce”.

La protesta dell’opposizione è continuata durante il consiglio comunale ed è sfociata nell’abbandono dei propri banchi da parte dei consiglieri della Lega, M5s e La città nuova, non prima di lasciare una nuova richiesta di convocazione dell’assise comunale.

Nella richiesta protocollata al presidente Luca Bellacanzone si legge: “richiediamo la convocazione in seduta straordinaria inserendo all’ordine del giorno la trattazione inerente la partecipazione del comune di Montefiascone in società partecipate quali Cobalb, Villa Serena, Talete, Siit ed Esco provinciale Tuscia”.

15 febbraio, 2020