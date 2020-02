Elezioni consorzio di bonifica, il Tar boccia il ricorso di Agricoltori riuniti

Cronaca - Confermata l'esclusione della lista in tre delle quattro sezioni - Il presidente di Coldiretti Pacifici: "Non poteva andare diversamente, il regolamento è stato approvato da tutti"

di Alessandro Castellani

Viterbo – Elezioni del consorzio di bonifica Etruria meridionale e Sabina, il Tar respinge il ricorso presentato da Agricoltori riuniti contro l’esclusione della lista in tre delle quattro sezioni di contribuenza.

Secondo il tribunale amministrativo regionale, è “non fondata” la contestazione presentata da Agricoltori riuniti, che si opponeva alla sua esclusione dovuta alla mancanza di candidati della provincia di Roma, rappresentata nel territorio del consorzio solo dal comune di Montelibretti.

Agricoltori riuniti è lo schieramento che raggruppa Cia, Confagricoltura e Copagri, opposto alla lista presentata da Coldiretti nelle elezioni del nuovo consorzio nato dalla fusione del Val di Paglia e del Reatina.

Da quanto si legge nell’ordinanza del Tar, “il concetto di ‘territorio’ è comunque comprensivo della provincia” e “la ratio della previsione regolamentare risponde alla necessaria rappresentatività, all’esito della fusione dei due consorzi, del territorio anche di comuni della provincia di Roma”.

Con questa pronuncia, Coldiretti è già matematicamente certa della maggioranza nel direttivo del consorzio. Infatti, anche qualora Agricoltori riuniti dovesse vincere nella sezione 3 (l’unica in cui è ammessa in gara), avrebbe soltanto 6 delegati eletti su 13 in totale.

“Attendevamo la pronuncia del Tar con grande serenità – dice il presidente di Coldiretti Mauro Pacifici – e abbiamo continuato a lavorare come se le elezioni non fossero mai state sospese. Il regolamento elettorale era stato visto e approvato da tutti, non poteva essere piegato soltanto adesso alla volontà di una parte che non era riuscita a trovare i candidati. Se c’è una norma, deve essere valida per tutti e sempre”.

Nei prossimi giorni il commissario straordinario del consorzio Luciana Selmi indirà la nuova data delle elezioni.

