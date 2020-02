Frecciarossa deragliato, indagati 5 operai della rete ferroviaria italiana

Lodi - Sarebbero il caposquadra e quattro dipendenti, impegnati nei lavori di manutenzione allo scambio dell'Alta velocità

Condividi la notizia:











Lodi – Frecciarossa deragliato, indagati cinque operai Rfi.

La procura di Lodi ha aperto un’inchiesta per disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesione colpose dopo l’incidente ferroviario alle porte di Lodi che è costato la vita a Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo. I due erano il macchinista e l’addetto delle ferrovie dello stato che viaggiavano sul Frecciarossa partito da Milano e diretto a Salerno che è poi deragliato.

Ci sarebbero cinque indagati e sarebbbero tutti operai della Rete ferroviaria italiana. Da quanto si apprende gli indagati sarebbero il caposquadra e quattro dipendenti, impegnati nei lavori di manutenzione allo scambio dell’Alta velocità.

La Procura sospetta che l’incidente, avvenuto giovedì mattina alle porte di Lodi, sia legato a un errore umano successivo a una manutenzione non eseguita nel modo corretto. Uno scambio infatti potrebbe essere stato lasciato in una posizione non giusta.

Condividi la notizia:











8 febbraio, 2020