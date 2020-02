Carabinieri - Montefiascone - A casa del 50enne trovata parte della refurtiva e materiale sofisticato per mettere a segno i colpi - Tra i denunciati anche tre donne

Montefiascone – Furti in appartamenti e ville, un arresto e sei denunce.

Tutto è partito da un furto messo a segno la scorsa estate in una villa a Grotte di Castro dove erano stati rubati oggetti di grande valore.

I carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Montefiascone e della stazione di Grotte di Castro hanno avviato le indagini, coordinate dal pm Massimiliano Siddi.

Le complesse attività svolte, anche con l’aiuto dei carabinieri del Ris di Roma, hanno consentito di rintracciare una banda di persone residenti tra Aprilia e Grotte Santo Stefano.

Lunedì e martedì i militari di Montefiascone hanno arrestato un 50enne dell’Agro Pontino. “Nell’abitazione di quest’ultimo – si legge nella nota dei carabinieri – era stato trovato un vero e proprio covo, con telecamere ovunque e dotato di una centrale con numerosa strumentazione pronta per essere impiegata in altri furti”.

In seguito ad altre perquisizioni è stata recuperata parte della refurtiva oltre a ricetrasmettitori, guanti in tela, torce, spray al peperoncino e altro materiale. Complessivamente, oltre all’arrestato, altre sei persone, di cui tre donne, sono state denunciate con l’accusa di furto e ricettazione, perché, secondo i carabinieri, avrebbero “preso parte alle attività illecite in concorso tra di loro”.

26 febbraio, 2020