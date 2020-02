“Il sindaco Mengoni non ha più una maggioranza”

Ronciglione - Emanuele Satriani, dopo l'uscita di tre consiglieri

Ronciglione – Riceviamo e pubblichiamo – A Ronciglione, febbraio è il mese del Carnevale, bellissimo quest’anno più che mai, ma quest’anno coincide anche con una crisi comunale irreversibile, infatti dopo l’uscita dalla maggioranza di tre consiglieri Maria Agostina Olivieri, Mauro Scialanca e il sottoscritto Emanuele Satriani (ognuno per diversi motivi, ma tutti accomunati dal venir meno della fiducia nella persona del sindaco), l’amministrazione Mengoni sembra aver lanciato un grido di allarme verso i consiglieri di minoranza che potremmo tradurre così: “AAA cercasi salvatori per la nave che sta affondando”, senza però riuscire a convincere nessuno a salire a bordo.

Quello che è certo è che ad oggi il sindaco Mario Mengoni non ha più la maggioranza in consiglio comunale, e che il Carnevale andrà avanti per altre due domeniche, anzi vi invito ad andarlo a vedere, per il resto del doman non v’è certezza.

Emanuele Satriani

Presidente del consiglio comunale di Ronciglione

11 febbraio, 2020