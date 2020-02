“Impianti sportivi, la vergogna di un’amministrazione disarmante”

Orte - La segretaria del Pd Antonella Claudiani all'attacco della giunta Giuliani: "Ormai non si sa più da che parte criticarli"

Condividi la notizia:











Orte – (a.c.) – “Fatevi un giro agli impianti sportivi e guardate in che condizioni sono. Una vergogna assoluta, soprattutto per chi in campagna elettorale aveva promesso la ‘cittadella dello sport’ e in quattro anni è stato capace solo di accendere un mutuo da 600mila euro”. Antonella Claudiani, segretaria del Pd di Orte, va all’attacco della giunta Giuliani sullo stato del palazzetto e dello stadio comunale.

“Gli spogliatoi del palazzetto sono uno spettacolo indegno – dice -. Qui vengono ospitate società sportive da tutta Italia, spesso ci sono anche dei bambini: non è possibile accoglierli così”.

“Il palazzetto ha tanti difetti – aggiunge la segretaria del Pd – e non so quali erano i programmi di chi lo realizzò, all’epoca io non ero in consiglio comunale. Posso parlare solo per quello che vedo oggi, e quello che vedo sono impianti sportivi all’abbandono. Basterebbe un minimo d’intonaco, un po’ più di pulizia e di cura. La manutenzione ordinaria, insomma”.

Claudiani critica anche le scelte progettuali della giunta Giuliani. “Da dicembre 2016 – ricorda – stiamo pagando un mutuo di oltre 620mila euro per l’ammodernamento degli impianti sportivi e ad oggi non è ancora stato fatto assolutamente niente. Solo gli spogliatoi prefabbricati dei campi da tennis, da circa 20mila euro. Inoltre non condividiamo la scelta di svendere il campo Ciucci per due soldi a una società privata, invece di renderlo fruibile alle tante associazioni sportive di Orte che hanno un bisogno disperato di spazi per svolgere le loro attività”.

Dagli impianti sportivi, l’attacco della segretaria del Pd si allarga a tutto campo: “Ormai non si sa più nemmeno da che parte criticare questa giunta, sono veramente disarmanti in tutto – è il giudizio perentorio di Claudiani -. Non c’è mai qualcuno a cui fare riferimento in maniera precisa, non si conoscono modalità e tempistiche delle cose, non si sa neanche quando ci sarà il prossimo consiglio comunale”.

Secondo l’esponente dem, il tempo per Giuliani e soci “è agli sgoccioli”. A poco più di un anno dalla scadenza del mandato, “servirà la bacchetta magica per fare tutto quello che era stato promesso in campagna elettorale. E considerando quello che abbiamo visto finora, dubito che da qui in avanti assisteremo a magie. Ovviamente mi auguro di essere smentita, per il bene della città”.

Sull’imminente corsa elettorale, Claudiani fa sapere che il Pd è “al lavoro per allargarsi verso le forze civiche” e che “nei prossimi mesi si terranno incontri pubblici sui temi più importanti per il territorio”.

Un percorso simile a quello già intrapreso nelle ultime due elezioni, quando il partito confluì in liste civiche che sostennero le candidature di Aldo Madonna nel 2014 e Angelo Ciocchetti nel 2016. “Però stavolta – precisa Claudiani – il collocamento politico dei vari schieramenti sarà più chiaro, soprattutto quello della maggioranza, visto che lì ormai praticamente tutti si sono schierati a destra”.

Condividi la notizia:











21 febbraio, 2020