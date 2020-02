Viterbo - Stanotte intorno all'1,45 una pattuglia dei carabinieri ha rincorso e poi fermato una Golf con a bordo due persone

Viterbo – Inseguimento con sparatoria a Valle Faul.

Intorno all’1,45 della notte scorsa, a Viterbo una pattuglia dei carabinieri si è lanciata dietro una Golf con due persone a bordo che tentavano di scappare.

Più di venti minuti di corsa serrata tra le vie del centro con la macchina che provava a dileguarsi e i militari del Norm che gli rimanevano alle calcagna.

Durante l’inseguimento i carabinieri hanno dovuto anche sparare dei colpi di pistola per cercare di fermare l’auto.

La fuga è terminata a valle Faul dove la Golf è stata bloccata e i due uomini a bordo sono stati fatti scendere e arrestati.

Qualche ora prima, intorno alle 23, le stesse due persone pare avessero anche aggredito un carabiniere a La Quercia, in strada Cuculo. In quel frangente era intervenuta la polizia, ma poi la Golf ha proseguito per Viterbo dove è stata infine bloccata dai militari dell’Arma.

