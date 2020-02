Civitavecchia - L'annuncio della madre della 16enne che era scomparsa ieri mattina

Civitavecchia – “Jasmin è stata ritrovata”. Lo scrive su Facebook la madre della 16enne che era scomparsa da Civitavecchia. Ieri mattina la ragazza si sarebbe allontanata da zona Marangone.

Dopo ore di apprensione, la lieta notizia. Sembrerebbe che la polizia l’abbia rintracciata a Bracciano e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

“Jasmin è stata ritrovata – annuncia la madre su Facebook -. Di più non so. Comunque ringrazio tutti perché senza il vostro aiuto non ci sarei riuscita. Grazie”.

Era stata proprio la mamma della giovane, sempre con un appello via Facebook, a lanciare l’allarme.

Sul social network era stata condivisa anche una foto della 16enne. “Sono disperata – iniziava il post -. Mia figlia di 16 anni è sparita da Civitavecchia ieri mattina, sabato, da zona Marangone – Repubblica dei ragazzi. È senza soldi e senza telefono”.

Erano state immediatamente allertate le forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche. E la madre aveva lanciato anche un appello direttamente alla figlia. “Jasmin, torna a casa – si leggeva nel post -. Lo sai che mamma sta lottando con tutte le sue forze e non permetterà a nessuno di farti del male. Sei la vita, ti amo tanto”.

Dopo ore di apprensione, alla fine il sospiro di sollievo.

9 febbraio, 2020