La borsa di Benedetta Bruzziches agli Oscar

Spettacolo - Una creazione della giovane stilista caprolatta indossata dalla figlia di Martin Scorzese alla cerimonia di Los Angeles

Viterbo – Una borsa da Oscar…

Lo stile made in Tuscia arriva fino a Los Angeles e più precisamente al Dolby Theatre dove si è appena conclusa la consegna degli academy awards. Tutto ciò grazie alle borse della stilista caprolatta Benedetta Bruzziches amate da star, cantanti e donne di tutto il mondo.

Francesca Scorzese si è presentata sul red carpet indossando Ariel, una delle creazioni della giovane e talentuosa stilista.

E’ stata immortalata accanto al padre, il famosissimo regista Martin, in gara con The Irishman. Indossava un abito arancione a cui ha abbinato una borsa di Benedetta Bruzziches della stessa tonalità.

Si tratta appunto di Ariel: “Una bolla di ossigeno – si legge sul sito -, di quelle che risalgono dagli abissi marini per fluttuare fino all’etere. Un piccolo ed elegante stratagemma per riportare in superficie la Regina che vive dentro ogni donna” che ” viene realizzata da un esercito di maestri del Pmma e nerd del 3d”.

“Standing Ovation agli #oscar2020 per Martin Scorsese – scrive soddisfatta Benedetta Bruzziches sulla sua pagina Facebook postando le foto della serata – Accompagnato dalla figlia Francesca che indossava Ariel!! #uau”.

Già prima di Scorzese anche altre star della musica e del cinema hanno indossato le borse della giovane stilista. Rihanna l’ha sfoggiata tempo fa ai Grammy.

12 febbraio, 2020