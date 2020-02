“Riaperto il giardino della Verità”

Viterbo - Comune - Lo annuncia l'assessore Contardo Enrico Maria Contardo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Manutenzione giochi per bambini nei parchi e nei giardini pubblici, al via una serie di interventi. Alcuni già effettuati, altri in corso d’opera, altri ancora partiranno nei prossimi giorni.

A comunicarlo è l’assessore al verde pubblico Enrico Maria Contardo, che spiega: “Nei giorni scorsi abbiamo riaperto il giardino di porta della Verità. All’interno si è provveduto sia alla potatura degli alberi e alla pulizia dell’intera area a verde, sia alla sistemazione delle attrezzature per bambini. Interventi di manutenzione ai giochi per bimbi sono stati già effettuati anche al giardino di via Carlo Cattaneo, di piazza dei Bersaglieri al quartiere Carmine e del quartiere Santa Lucia.

Altri interventi di manutenzione alle strutture ludiche saranno effettuati nei prossimi giorni – ha aggiunto l’assessore Contardo – in tanti altri parchi e giardini pubblici del territorio. Tra questi segnalo il giardino di Santa Barbara, dell’Ellera, del Murialdo in via Monti Cimini, il parco dell’Aeronautica, il giardino di viale B. Buozzi al Pilastro, il giardino in via Puccini, il giardino a Tobia, e l’area a verde di San Martino al Cimino. E poi ancora interventi nei giardini degli istituti scolastici, come ad esempio la scuola Ellera, Carmine, Canevari. Previsto inoltre l’acquisto di nuove attrezzature, in parte destinate a Pratogiardino e ad altre aree verdi del nostro territorio”.

