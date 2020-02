Viterbo - Comune - Ordinanza del sindaco dopo l'incontro promosso dal prefetto Giovanni Bruno in seguito a un'interrogazione del consigliere Vittorio Galati (Lega)

Condividi la notizia:











Viterbo – (p.p) – “Liquami in strada Acquabianca, la società Colle verde farà il depuratore”. Il sindaco Giovanni Arena parla dopo la riunione in prefettura della scorsa settimana. A sollevare la questione, era stato il consigliere Vittorio Galati (Lega) che, a gennaio, aveva interrogato proprio il primo cittadino sottolineando come, in quella zona mancassero opere di urbanizzazione primaria tra cui l’allaccio alle fogne.

Uno spunto che è servito al prefetto Giovanni Bruno che, per vederci chiaro, ha convocato l’incontro a cui erano presenti comune e società.

“A Colle verde – spiega il sindaco – si interverrà dal punto di vista sanitario, dopo la mia ordinanza urgente con cui si prescrivono gli interventi per eliminare un potenziale inquinamento dopo la segnalazione della presenza di un laghetto di liquami.

La società Colle verde si attiverà, quindi, per fare un depuratore a spese proprie. Nella convenzione, era prevista una rete fognaria che non è stata fatta, per cui ora si farà qualcosa di diverso per superare le criticità. E proprio questo è quello che mi interessa e cioè eliminare il potenziale inquinamento delle falde acquifere, per il deposito di liquami che si è formato. Prima comunque si procederà con la bonifica dell’area”.

Le famiglie presenti in zona sarebbero più di un centinaio. Come è stato possibile concedere loro l’abitabilità? “Con le autorizzazioni passate – continua Arena -, perché c’erano condizioni per dargliela. Col tempo, non avendo realizzato quello che era previsto dalla convenzione e mancando lo smaltimento in fogna, si è creata questa situazione”.

Nei giorni scorsi, inoltre, nella zona, c’è stato un sopralluogo di Nipaf e Arpa. “Hanno fatto i prelievi su cui poi eseguiranno le analisi. E’ chiaro si tratti di sostanze derivanti da quello che sarebbe dovuto andare nella fogna”.

Alla riunione della scorsa settimana, probabilmente, ne seguirà un’altra. “E’ stato un incontro positivo – conclude Arena -, perché abbiamo trovato questo accordo che verrà eseguito anche grazie alla mia ordinanza. L’eliminazione del problema è immediato e in due mesi dovrebbe essere portato a termine anche il depuratore”.

Condividi la notizia:











24 febbraio, 2020