Per l’Ortoetruria due mesi d’oro con sette vittorie su sette e 14 punti in cassaforte

Sport - Pallacanestro - Serie C gold - La Stella azzurra è imbattuta nel 2020 e si candida a principale outsider della fase finale

Condividi la notizia:











Viterbo – (s.s.) – Arrivare a marzo senza sconfitte, sia nel basket che negli altri sport, è un privilegio di poche squadre e l’Ortoetruria è una di quelle.

Con sette vittorie su sette e 14 punti messi in cassaforte la Stella azzurra ha chiuso i primi due mesi del 2020 da imbattuta e si candida a principale outsider della fase finale.

Ai playoff per la promozione in serie B mancano ancora otto partite ma il primo posto dei biancostellati, unito al settebello di successi consecutivi, fa ben sperare per una postseason che accoglierà le prime otto classificate nel girone unico laziale.

L’obiettivo viterbese è quello di raccogliere il maggior numero di punti possibili per arrivare al 26 aprile tra le migliori del lotto e per il momento la capolista, che guida la carovana a braccetto col Basket Roma, ci sta riuscendo appieno.

I mesi di gennaio e febbraio, in questo senso, sono eloquenti e parlano di una serie di vittorie schiaccianti, mai con meno di dieci punti di scarto e per tre volte al di sopra del +25. A farne le spese, nell’ordine, Albano, Civitavecchia, Anzio, Alfa Omega, Frassati Ciampino, Fondi e Smit a cui si aggiunge il San Paolo Ostiense battuto nell’ultima giornata di dicembre. In totale fanno otto di fila, più di mezzo girone di successi che lanciano la squadra di Umberto Fanciullo in maniera preponderante.

Tra i protagonisti principali Matthew Pebole e Stefano Rubinetti, tra i venti migliori marcatori del girone con 291 e 289 punti realizzati in 22 giornate. Un numero che tenderà ad aumentare domenica prossima, quando l’Ortoetruria riceverà la visita del Pass Roma al PalaMalè e proverà ad allungare ancora la striscia positiva che dura da più di due mesi.

Condividi la notizia:











26 febbraio, 2020