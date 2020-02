Molinaro show, colpo grosso della Viterbese

Sport - Calcio - Serie C - I gialloblù superano il Teramo grazie a una doppietta del giovane attaccante

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbese – Teramo 2-0 (primo tempo 1-0).

VITERBESE (3-4-1-2): Pini; Markic, Negro, Baschirotto; De Giorgi, Bensaja, Besea (dal 6′ s.t. Antezza), Errico; Simonelli (dal 6′ s.t. Sibilia, dal 31′ s.t. Urso); Molinaro (dal 43′ s.t. Bunino), Tounkara (dal 43′ s.t. Bianchi).

Panchina: Biggeri, Vitali, Scalera, Volpe, Zanoli, Urso.

Allenatore: Antonio Calabro.

TERAMO (4-3-1-2): Tomei; Cancellotti (dal 38′ s.t. Florio), Cristini, Soprano, Tentardini; Santoro, Arrigoni (dal 1′ s.t. Ilari), Mungo (dal 38′ s.t. Cappa); Costa Ferreira; Magnaghi, Bombagi.

Panchina: Lewandowski, Minelli, Iotti, Fiore, Birligea, Piacentini, Viero.

Allenatore: Bruno Tedino.

MARCATORI: 9′ p.t. Molinaro (V), 21′ s.t. Molinaro (V).

Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

Assistenti: Fabio Pappagallo di Molfetta e Lucia Abruzzese di Foggia.

Che bella questa Viterbese!

Quando la squadra laziale gioca così è difficile per tutti e ne sa qualcosa il Teramo, battuto con un secco 2-0 che non ammette repliche.

A decidere l’incontro, con una rete per tempo, il giovane Molinaro, che in un colpo solo raddoppia il suo bottino di reti stagionali e manda in estasi i tifosi gialloblù presenti al Rocchi. Il tutto contro la formazione più in forma del campionato, che fino a 90 minuti fa era la prima in classifica nel girone di ritorno.

La sorpresa principale in casa Viterbese riguarda proprio Molinaro, inserito in attacco al posto di Bunino e che dopo appena nove minuti segna il gol dell’1-0. Il 22enne approfitta di un rilancio dalla tre quarti difensiva di Errico che scavalca la difesa avversaria, approfitta di un’uscita avventata di Tomei ed entra in porta con tutto il pallone. Prima e dopo la rete netta supremazia della squadra laziale sia in fase di possesso che nel recupero delle seconde palle: un canovaccio che dura per tutto l’arco della prima frazione e interrotto solamente alla mezz’ora con un tiro di Magnaghi, che colpisce male ed esalta le qualità di Pini. A seguire una serie di palle gol per i gialloblù tra cui spiccano un destro a giro di Tounkara vicinissimo al palo al 32′ e una botta dalla distanza di De Giorgi al 35′.

Nel finale di tempo il Teramo prova a venire fuori e nella ripresa l’incontro prosegue con gli ospiti in attacco e un gioco molto frammentato. Al 51′ una punizione di Bombagi viene deviata da Pini sopra la traversa e al 57′ sempre il numero 19 calcia centrale dal limite dell’area ma i biancorossi non hanno fatto i conti con un Molinaro in serata super. Al minuto numero 66, infatti, il centravanti raccoglie un passaggio di Tounkara a ridosso dell’area ospite, si libera di un avversario e con un diagonale mancino buca Tomei per la seconda volta. Al 79′ gran parata di Pini su Bombagi ma Calabro è una furia per un doppio liscio dei suoi calciatori. Nel finale Molinaro sfiora addirittura il tris ma la sua conclusione si stampa sul palo e poco dopo il neoentrato Minelli pareggia il conto dei legni con un destro velenoso. Finisce 2-0 e per la Viterbese è il sesto risultato utile nelle ultime sette uscite. Un risultato straordinario al termine di una prestazione da sette in pagella per molti: da Pini a De Giorgi, passando per Markic e Tounkara.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

25esima giornata

domenica 9 febbraio

Rieti – Catanzaro 1-4 (sabato)

Casertana – Bisceglie 0-0

Rende – Paganese 0-0

S. Leonzio – Potenza 4-1

Picerno – Vibonese 0-0

V. Francavilla – Avellino 1-1

Monopoli – Bari 2-2

Cavese – Catania 0-1

Viterbese – Teramo 2-0

Reggina – Ternana (lunedì)

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 56 24 17 5 2 47 17 30 Bari 50 24 14 8 2 43 17 26 Ternana 49 25 14 7 4 36 22 14 Monopoli 48 25 15 3 7 34 20 14 Potenza 45 25 13 6 6 28 20 8 Catanzaro 41 25 12 5 8 39 27 12 Teramo 37 25 10 7 8 27 26 1 Catania 36 25 10 6 9 34 36 -2 Viterbese 35 25 10 5 10 33 31 2 Cavese 32 25 8 8 9 21 32 -11 V. Francavilla 31 25 7 10 8 30 32 -2 Paganese 30 24 7 9 8 31 28 3 Casertana 30 25 6 12 7 30 30 0 Avellino 30 25 8 6 11 29 36 -7 Vibonese 29 25 6 11 8 39 30 9 Picerno 26 25 6 8 11 25 30 -5 Bisceglie 19 25 3 10 12 19 34 -15 Rende 16 25 3 7 15 16 44 -28 S. Leonzio 16 25 3 7 15 24 43 -19 Rieti 12 25 4 5 16 26 56 -30

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

Condividi la notizia:











9 febbraio, 2020