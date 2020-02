Montefiascone piange Giuseppina Sebastiani, la suora-maestra

Incidente sulla Verentana - Ancora dolore in paese dopo la morte della religiosa che insegnava all'istituto Santa Lucia Filippini - FOTO E VIDEO

Montefiascone – Dopo la prematura scomparsa di Aurora Grazini, ancora dolore a Montefiascone per la morte di suor Giuseppina Sebastiani.

La religiosa, 77 anni, è stata vittima dell’incidente di ieri pomeriggio sulla Verentana. Montefiascone la piange: suor Giuseppina insegnava ai bambini dell’istituto Santa Lucia Filippini. Ben voluta da alunni e genitori, era molto conosciuta anche a Ischia di Castro. I due paesi sono ora accomunati dal lutto.

Intorno alle 17 di ieri, per cause ancora d’accertare, una jeep e la Fiat Panda sulla quale viaggiava la suora si sono tamponate. L’utilitaria, di colore nero, si è poi schiantata contro un albero. Ferite le due religiose che si trovavano in auto con suor Giuseppina, mentre per lei non c’è stato nulla da fare. Alla guida della jeep, invece, un uomo.

Le tre consorelle, appartenenti alla congregazione delle Maestre Pie Filippini, viaggiavano in direzione Ischia di Castro. Sembrerebbe che in giornata abbiano partecipato a un pranzo tra religiose della stessa congregazione a Montefiascone.

Nell’incidente, la parte anteriore e posteriore della Panda si sono accartocciate su se stesse. Gli airbag sono esplosi, mentre il lunotto è andato completamente distrutto. Danneggiato invece il parabrezza, nei pressi del posto del passeggero: sul vetro il segno di una testata.

Sulla Verentana sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, l’elisoccorso e l’automedica. Ma i medici non sono riusciti a salvare suor Giuseppina. Per i rilievi e per appurare la dinamica dell’incidente sul posto sono arrivati i carabinieri del Norm di Montefiascone, coadiuvati dai militari di Capodimonte per la gestione della viabilità. Inoltre, sono entrati in azione cinque vigili del fuoco con due mezzi.

17 febbraio, 2020