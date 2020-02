Viterbo - Era il proprietario del parco giochi di pratogiardino Lucio Battisti - I funerali venerdì 21 febbraio alle 11 nella chiesa di Santa Maria del Soccorso a Cura di Vetralla

Condividi la notizia:











Viterbo – E’ morto Salvatore Pecorella, il proprietario del parco giochi di pratogiardino Lucio Battisti.

Avrebbe avuto un malore improvviso dovuto a dei problemi di salute.

Era molto conosciuto in città per l’attività in mezzo ai bambini che portava avanti insieme a tutta la famiglia.

Salvatore Pecorella, detto Toto, aveva 65 anni ed è morto ieri all’ospedale Belcolle. Lascia la moglie Anna, i figli Gianni, Paolo e Riccardo.

Circa due anni fa era stato sentito da Tusciaweb circa il degrado di pratogiardino Lucio Battisti.

“È la villa comunale più bella della città – aveva detto Pecorella –. Un patrimonio che va valorizzato. E per farlo va prima conosciuto. Anche per questo continuo a portare avanti un’attività da cui certo non ci si guadagna. Se c’è degrado attireremo gente che gli piace il degrado. Se c’è bellezza vorrà dire che verrà un altro tipo di persone”.

I funerali saranno celebrati venerdì 21 febbraio alle 11 nella chiesa di Santa Maria del Soccorso a Cura di Vetralla.

Condividi la notizia:











20 febbraio, 2020