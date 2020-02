“Il parcheggio del Sacrario deve rimanere libero”

Viterbo - Spostamento del mercato - Il sindaco Arena pronto a incontrare gli ambulanti ma scarta un ritorno alla vecchia collocazione

Viterbo – “Sono disponibile a discutere, ma il parcheggio del Sacrario va lasciato libero”. Mercato del sabato, dopo lo spostamento-non spostamento dello scorso fine settimana al Carmine, il sindaco Giovanni Arena è pronto a mediare, ma non a fare retromarcia.

Gli ambulanti si sono rifiutati di posizionarsi nel popolare quartiere di Viterbo, non hanno aperto i banchi, rimanendo al Sacrario per protesta.

Dovevano consegnare al primo cittadino una petizione che ha superato le 1300 firme. “Io sono come sempre disponibile – spiega Giovanni Arena – ma lo spostamento è una decisione del consiglio comunale.

Io per natura sono sempre disponibile al dialogo. Si può discutere di alternative, se possibile. Mi viene in mente valle Faul. Ma è tutto da vedere”.

Su un punto, però Arena sembra non avere dubbi. “Il parcheggio a pagamento del Sacrario – osserva il sindaco – va lasciato libero”.

Sabato scorso, buona la prima. “È andato benissimo, ho parlato con diversi commercianti anche al Corso e tutti sostengono che indietro non si debba tornare, essendoci stato molto più movimento di gente rispetto a prima e commenti sono stati positivi”. In larga parte, ma non in assoluto.

“Qualcuno ovviamente non si è trovato d’accordo – conclude Arena – ma in larga parte il giudizio è positivo”.

Sabato prossimo il secondo round. I banchi stavolta al Carmine saranno aperti?

