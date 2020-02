“I poliziotti non sono torturatori e il carcere non è una discarica sociale”

Viterbo - Corteo questa mattina in centro storico degli agenti del penitenziario di Mammagialla per protestare contro le condizioni di lavoro all'interno dell'istituto

di Daniele Camilli

Viterbo – “Siamo qui per contestare la gogna mediatica che stiamo subendo. I poliziotti non sono dei torturatori e il carcere non è una discarica sociale, ma un tessuto incardinato nel comune. Le persone devono sapere come lavoriamo e soffriamo”.

Così Umberto Di Stefano, segretario nazionale dell’Uspp, in apertura del corteo dei sindacati della polizia penitenziaria a Viterbo. Per protestare contro le condizioni di lavoro degli agenti del carcere di Mammagialla.

Partito da piazza del comune, il corteo, una cinquantina di persone in tutto, sta attraversando alcune vie del centro storico. Via Ascenzi, piazza del Sacrario e via Marconi. Ed è ora diretto a piazza del Teatro e poi Corso Italia per tornare di nuovo a piazza del plebiscito.

Gli slogan. “Dignità”, “rispetto”. Il tutto accompagnato dal l’inno di Mameli.

“I diritti non sono solo per le persone recluse ma anche per noi – ha detto Umberto Di Stefano – vogliamo che i viterbesi sappiano tutto questo”.



14 febbraio, 2020