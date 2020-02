“Il presidente della provincia viola i regolamenti per impedire la discussione sulla gestione dell’acqua”

Viterbo - Fabio Valentini e Bengasi Battisti del gruppo "Per i beni comuni" attaccano Pietro Nocchi

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il presidente della provincia di Viterbo viola norme e regolamenti pur di impedire la discussione sul modello di gestione dell’acqua e contrariamente a quanto previsto dal regolamento non convoca il consiglio per discutere l’ordine del giorno proposto dal capogruppo Per i beni comuni.

Il consigliere Fabio Valentini il 10 gennaio ha presentato formale richiesta per discutere in consiglio provinciale, possibilmente aperto, l’impegno a non ratificare aumenti tariffari dell’acqua e a non procedere a vendita di quote della società Talete a privati.

Inoltre si chiedeva al presidente di convocare un’assemblea dell’Ato, quale governo delle acque del viterbese, per discutere una gestione consortile per bacini idrografici che anche attraverso il sostegno della fiscalità generale possa colmare le debolezze del nostro ambito legate anche agli alti costi per la dearsenificazione.

Se non sarà dato immediato seguito alla richiesta rivolgeremo formale richiesta a prefetto affinché venga garantito il normale esercizio democratico.

Fabio Valentini (consigliere provinciale Per i beni comuni)

Bengasi Battisti (coordinatore provinciale Per i beni comuni)

Condividi la notizia:











12 febbraio, 2020