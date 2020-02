“Riapre la scuola elementare”

Coronavirus - Tuscania - Il sindaco Fabio Bartolacci a conclusione di una riunione in comune e dopo lo stop alle lezioni per controlli su una bidella rientrata dal Carnevale di Venezia

Condividi la notizia:











Tuscania – “La scuola elementare rimane aperta”. Il sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci rassicura dopo lo stop alle lezioni in seguito a una sua ordinanza resasi necessaria per dei controlli per il Coronavirus su una bidella rientrata dal Carnevale di Venezia.

Da subito l’amministrazione aveva sottolineato come non “ci fossero rischi”. Ma il sindaco in via precauzionale ha emanato il provvedimento. In serata l’amministrazione ha fatto il punto.

“La situazione – ha commentato Bartolacci – è sotto controllo. La scuola riprende l’attività normalmente perché non c’è motivo di fare il contrario. Anzi, c’è una circolare che ci chiede di uniformarci alle decisioni nazionali e regionali e di non fare ordinanze di nostra iniziativa”.

La decisione è stata appunto presa dopo una riunione in comune “alla quale – si legge sul sito istituzionale – hanno partecipato i consiglieri di maggioranza e minoranza, sono state verificate le disposizioni del D.L. del 22/02/2020 nonché la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inoltrata a tutti i comuni sul territorio nazionale alle 19 di oggi 24.02.2020, nella quale si dispone che per tutte le Amministrazioni Locali è prioritario non assumere iniziative autonome e non concordate con le autorità nazionali per poter così fronteggiare la situazione con comportamenti e interventi omogenei e quindi più efficaci.

Pertanto, nell’attesa che giungano ulteriori e precise disposizioni da parte della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni, le scuole di ogni ordine e grado restano regolarmente aperte.

Si rammenta in ogni caso l’opportunità di attenersi alle norme igienico-sanitarie emanate dalla Regione Lazio”.

Condividi la notizia:











24 febbraio, 2020