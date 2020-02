Politica - Alle 12 ha votato il 2,77 % degli aventi diritto - Il nuovo eletto sostituirà l'esponente dei 5 Stelle Franco Ortolani che è deceduto lo scorso 22 novembre

Napoli – Suppletive per il Senato, a Napoli crollo dell’affluenza.

Dalle 7 di questa mattina sono aperti i seggi a Napoli per le elezioni suppletive del Senato. Sono 444 i seggi elettorali allestiti in 13 quartieri per sostituire l’esponente dei 5 Stelle Franco Ortolani che è deceduto lo scorso 22 novembre.

A mezzogiorno l’affluenza è stata del 2,77 per cento. Si può votare fino alle 23 e lo possono fare i cittadini iscritti nelle liste elettorali delle 444 sezioni.

La sfida è tra Sandro Ruotolo, appoggiato da Pd e il movimento del sindaco de Magistris Dema, Luigi Napolitano per il M5s, Salvatore Guangi sostenuto da Lega, Fi e FdI, Giuseppe Aragno di Potere al popolo e Riccardo Guarino per Rinascimento partenopeo.

23 febbraio, 2020