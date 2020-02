Tenta di impiccarsi in carcere, salvato dalla polizia penitenziaria

Viterbo - E' successo oggi pomeriggio nel carcere di Mammagialla

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nel pomeriggio un detenuto di nazionalità russa con disturbi autolesionistici sottoposto alle cure dei sanitari ha tentato il suicidio tramite impiccagione ed è stato salvato dal personale di polizia penitenziaria.

In questi giorni dal suo recente ingresso (per una tentata rapina), a dato segni di problemi del comportamento con gesti di vario tipo sulla sua persona che sta mettendo a dura prova l’attenzione del servizio della polizia penitenziaria e sanitari della struttura penitenziaria.

Il tutto avviene in un periodo particolare dove si stanno prendendo le opportune misure per prevenire i problemi del coronavirus che sta mettendo a dura prova l’intero sistema intramurario con la direzione da pochi giorni insediata e una vertenza sindacale ancora presente.

Le organizzazioni sindacali non possono che congratularsi con il personale di polizia penitenziaria nonché con la direzione e il personale sanitario per come stanno conducendo una situazione non di facile gestione soprattutto per l’emergenza coronavirus.

Nel frattempo attendiamo che la direzione stessa convochi una riunione con le scriventi per definire una rivisitazione dell’organizzazione del lavoro.

Natale (Osapp)

Carrano (Uilpa)

Primi (Uspp)

Federici (FpCgil)

